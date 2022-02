25ème Galopade Richelieu, 1 mai 2022, Richelieu.

25ème Galopade Richelieu

2022-05-01 – 2022-05-01

Richelieu Indre-et-Loire Richelieu

Organisation de la 25ème galopade à Richelieu le 1er mai 2022 :

Course à pied de 20, 10.5 et 3,3 km, rando de 10 km ainsi qu’un course enfants de 1000m

thierry.savaton@gmail.com +33 6 95 30 34 01 http://www.ascori-richelieu.org/

Richelieu

