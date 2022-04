25ème Foire de l’Ascension Sainte-Colombe, 26 mai 2022, Sainte-Colombe.

25ème Foire de l’Ascension Sainte-Colombe

2022-05-26 09:50:00 – 2022-05-26 19:50:00

Sainte-Colombe Landes Sainte-Colombe

4 4 EUR Le jeudi 26 mai, le club de basket ASCH organise sa traditionnelle Foire de l’ascension à SAINTE COLOMBE. Vide grenier et artisanat d’art, 80 à 100 exposants, en intérieur et extérieur, parking et entrée gratuite aux visiteurs. Restauration et buvette. A 9h, randonnée organisée par les Trotte Sentiers de Chalosse, circuits 5 et 10km.

Traditionnelle Foire de l’ascension à Sainte Colombe. Vide grenier et artisanat d’art, en intérieur et extérieur. Entrée gratuite aux visiteurs. Restauration et buvette. A 9h, randonnée organisée par les Trotte Sentiers de Chalosse, circuits 5 et 10km.

+33 6 80 44 09 97

Le jeudi 26 mai, le club de basket ASCH organise sa traditionnelle Foire de l’ascension à SAINTE COLOMBE. Vide grenier et artisanat d’art, 80 à 100 exposants, en intérieur et extérieur, parking et entrée gratuite aux visiteurs. Restauration et buvette. A 9h, randonnée organisée par les Trotte Sentiers de Chalosse, circuits 5 et 10km.

Sainte-Colombe

dernière mise à jour : 2022-04-21 par