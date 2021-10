25ème Foire d’Artix Artix, 9 octobre 2021, Artix.

25ème Foire d’Artix 2021-10-09 09:00:00 – 2021-10-09 19:00:00

Artix Pyrénées-Atlantiques Artix

Produits locaux, commerçants, artisans, associations, vignerons, office du commerce

Animations de rue, fanfare et groupes de musique (batucada, Pierre et Willy et Macadam Farmer)

Village des enfants : manèges, structures gonflables, stand de magie, jeux en bois.

Escola Calandreta : stand de restauration et de promotion de l’école.

