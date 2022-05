25ème foire à la châtaigne et brocante

25ème foire à la châtaigne et brocante, 23 octobre 2022, . 25ème foire à la châtaigne et brocante

2022-10-23 – 2022-10-23 EUR Toute la journée, venez vous retrouver autour de châtaignes grillées et jus de pomme tout juste sorti du pressoir.

De 10h à 19h : Grillades, buvette, châtaignes grillées, cidre et jus de pommes.

Et toute la journée, baladez vous au coeur du vide grenier et de la brocante. Retrouvez produits locaux, fleurs ou vêtements avant de vous laisser distraire par l’un des manèges ou nombreuses animations de la journée. Venez vous retrouver à l’occasion de la traditionnelle Foire à la Châtaigne ! Toute la journée, venez vous retrouver autour de châtaignes grillées et jus de pomme tout juste sorti du pressoir.

De 10h à 19h : Grillades, buvette, châtaignes grillées, cidre et jus de pommes.

Et toute la journée, baladez vous au coeur du vide grenier et de la brocante. Retrouvez produits locaux, fleurs ou vêtements avant de vous laisser distraire par l’un des manèges ou nombreuses animations de la journée. OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville