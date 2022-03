25ème Fête de l’asperge Pontonx-sur-l’Adour, 1 mai 2022, Pontonx-sur-l'Adour.

25ème Fête de l’asperge Pontonx-sur-l’Adour

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Pontonx-sur-l’Adour Landes

Au cœur d’une immense forêt de pins maritimes, l’asperge des Sables des Landes est cultivée à l’abri du soleil pour préserver sa blancheur. La qualité du sable local donne des asperges peu fibreuses et à très faible amertume. L’asperge des Sables des Landes bénéficie ainsi, depuis 2005, d’une IGP (Indication Géographique Protégée) récompensant le savoir-faire des asparagiculteurs landais sur ce terroir d’exception.

Chaque année, le 1er mai ce légume est à l’honneur avec la fête de l’asperge à Pontonx-sur-l’Adour. Venez le re-découvrir à travers un marché de producteurs Bienvenue à la Ferme, des animations culinaires et des dégustations et bien sûr des visite d’aspergeraies. Profitez d’un repas dans les arènes couvertes, admirez le défilé de la poêle avec les confréries et dégustez une omelette géante aux asperges dans la plaine de l’église.

Chaque année le 1er mai, Pontonx célèbre l’asperge avec des ventes de produits du terroir sur un marché fermier, des démonstrations culinaires, des rencontres avec les producteurs d’asperges, une fête foraine, et enfin un repas (omelette géante aux asperges).

Animé par la banda locale la Txunga

Pontonx-sur-l’Adour

