Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados, Villers-sur-Mer 25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Randonnée Gourmande secrète Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Randonnée Gourmande secrète Villers-sur-Mer, 30 octobre 2021, Villers-sur-Mer. 25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Randonnée Gourmande secrète 2021-10-30 10:30:00 – 2021-10-30 12:00:00

Villers-sur-Mer Calvados Au départ de l’office de tourisme, quatre randonnées gourmandes secrètes vous seront proposées durant le weekend. Partez pour une marche surprise de 5km ou de 10km. A la clé, une pause gourmande dans un lieu inédit ! Laissez vous séduire par cette expérience sensorielle et gustative Informations pratiques

• Samedi et dimanche | Départ 10h30 : Rando de 5km | Départ 15h30 : Rando de 10km.

• Passe sanitaire obligatoire – Parcours inadaptés aux poussettes – Animaux interdits.

• Se munir de bonnes chaussures de marche et de vêtements adaptés.

• Réservation et inscription obligatoire au Villare ou dès maintenant sur reservation.space-villers.fr. Au départ de l’office de tourisme, quatre randonnées gourmandes secrètes vous seront proposées durant le weekend. Partez pour une marche surprise de 5km ou de 10km. A la clé, une pause gourmande dans un lieu inédit ! Laissez vous séduire par cette… Au départ de l’office de tourisme, quatre randonnées gourmandes secrètes vous seront proposées durant le weekend. Partez pour une marche surprise de 5km ou de 10km. A la clé, une pause gourmande dans un lieu inédit ! Laissez vous séduire par cette expérience sensorielle et gustative Informations pratiques

• Samedi et dimanche | Départ 10h30 : Rando de 5km | Départ 15h30 : Rando de 10km.

• Passe sanitaire obligatoire – Parcours inadaptés aux poussettes – Animaux interdits.

• Se munir de bonnes chaussures de marche et de vêtements adaptés.

• Réservation et inscription obligatoire au Villare ou dès maintenant sur reservation.space-villers.fr. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Ville Villers-sur-Mer lieuville 49.32309#-0.00563