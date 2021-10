Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados, Villers-sur-Mer 25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Les démonstrations culinaires Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Les démonstrations culinaires Villers-sur-Mer, 30 octobre 2021, Villers-sur-Mer. 25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Les démonstrations culinaires 2021-10-30 – 2021-10-30

Villers-sur-Mer Calvados En compagnie d’une sélection de chefs renommés invités par Flyin’ chef, dégustez des coquilles Saint-Jacques toute la journée et assister aux démonstrations culinaires réalisées par des orfèvres de la gastronomie. 6 démonstrations culinaires vous sont proposées par jour, sur des variations de saveurs autour de la coquille Saint-Jacques, mêlant terroir, exotisme et associations inédites. Informations pratiques

• Samedi à 11h, 12h15, 13h30, 14h45, 16h et 17h15

• Dimanche à 10h, 11h15, 13h15, 14h30, 15h45, 17h

Places limitées – Tarif par démonstration : 2€ – Billetterie sur place au Village des saveurs En compagnie d’une sélection de chefs renommés invités par Flyin’ chef, dégustez des coquilles Saint-Jacques toute la journée et assister aux démonstrations culinaires réalisées par des orfèvres de la gastronomie. 6 démonstrations culinaires vous… En compagnie d’une sélection de chefs renommés invités par Flyin’ chef, dégustez des coquilles Saint-Jacques toute la journée et assister aux démonstrations culinaires réalisées par des orfèvres de la gastronomie. 6 démonstrations culinaires vous sont proposées par jour, sur des variations de saveurs autour de la coquille Saint-Jacques, mêlant terroir, exotisme et associations inédites. Informations pratiques

• Samedi à 11h, 12h15, 13h30, 14h45, 16h et 17h15

• Dimanche à 10h, 11h15, 13h15, 14h30, 15h45, 17h

Places limitées – Tarif par démonstration : 2€ – Billetterie sur place au Village des saveurs dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Ville Villers-sur-Mer lieuville 49.32127#-0.00607