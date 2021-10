Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados, Villers-sur-Mer 25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Déambulation Anton, marionnette géante Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Anton est un marin chevronné. En mer, c'est un explorateur solitaire. A terre, il aime aller à la rencontre des habitants et partager des moments inoubliables. Ainsi, il garnit sa mémoire de nouvelles histoires. La croisée d'Anton émerveille les grands comme les petits. Samedi à 11h15, 15h et 16h30 et dimanche à 10h15,13h30 et 16h00

