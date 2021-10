Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados, Villers-sur-Mer 25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Capac – Fumage de poisson et patrimoine maritime Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer Calvados C’est en 1960 que naît, dans le port de Dives-sur-Mer, le Comité des Amis du Patrimoine et de l’Animation Côtière (CAPAC). Le CAPAC a pour objet la préservation du patrimoine maritime du Calvados et la réhabilitation de vieux gréements. Informations pratiques

C'est en 1960 que naît, dans le port de Dives-sur-Mer, le Comité des Amis du Patrimoine et de l'Animation Côtière (CAPAC). Le CAPAC a pour objet la préservation du patrimoine maritime du Calvados et la réhabilitation de vieux gréements. Informations pratiques

Place de la Mairie | samedi et dimanche

