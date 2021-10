Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados, Villers-sur-Mer 25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Atelier d’oenologie : à la découverte du Melon de Bourgogne Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Atelier d’oenologie : à la découverte du Melon de Bourgogne Villers-sur-Mer, 30 octobre 2021, Villers-sur-Mer. 25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Atelier d’oenologie : à la découverte du Melon de Bourgogne 2021-10-30 11:30:00 – 2021-10-30 12:00:00

Villers-sur-Mer Calvados Marier le bon vin avec les bonnes associations culinaires peu paraître quelquefois fastidieux. Julien Bailly, sommelier caviste

normand, vous propose de découvrir l’art subtil de l’accord mets-vin, en compagnie de la coquille Saint-Jacques, star du

weekend. Et pour déstabiliser encore plus vos repères, l’atelier sera intitulé :

A la découverte du Melon de Bourgogne ! Informations pratiques

• Ateliers : A la découverte du Melon de Bourgogne !

• Samedi et dimanche: 11h30 et 16h

Lieu : Le Villare, centre associatif et culturel | Tarifs : 5€ | Réservation en ligne dès aujourd’hui

