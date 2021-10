Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados, Villers-sur-Mer 25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Accrovoile Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Accrovoile Villers-sur-Mer, 30 octobre 2021, Villers-sur-Mer. 25ème Fête de la coquille Saint-Jacques et de la gastronomie – Accrovoile 2021-10-30 10:00:00 – 2021-10-30 18:00:00

Villers-sur-Mer Calvados Monter dans la mâture fait partie de l’activité des marins depuis la nuit des temps. Plaisir habituellement

réservé aux équipages, l’Accrovoile permet à tous les publics de découvrir les sensations de la voile traditionnelle.

