2022-06-09 17:00:00 – 2022-06-11 02:00:00

25ème Festival Les Hétéroclites 9.10.11 Juin 2022

Cette année, le festival se déroulera du 9 au 11 juin. Il fait son grand retour dans le Vallon de la Dollée à Saint-Lô. Cette année, le festival aura 25 ans. 25 ans qu'il célèbre les arts, que les artistes animent nos sens, qu'il veut faire rire, danser et découvrir. Cette année encore, l'association souhaite partager cet événement avec vous car un quart de siècle, ça se fête !

Les horaires du festival le vendredi 10 juin : 17h – 02h00
Les horaires du festival le samedi 11 juin : 13h30 – 02h00

Tambours du Bronx- Lulu Van Trapp- El Maout- ViceVersa- Shape- L'étoile Cirée- Maboul Distorsion- Chester Remington- TékémaT- Mic Mac Compagnie- Hyène- Magic meeting- Harisson Swing- Equine Situ- Fred H- Demicrobes- Les Saltimbrés vous attendent nombreux !

+33 2 33 05 03 26 https://artplume.org/

