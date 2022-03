25ème Festival International des scénaristes et compositeurs Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

25ème Festival International des scénaristes et compositeurs Valence, 6 juin 2022, Valence.

2022-06-06 – 2022-06-11

Valence Drôme Programmation en cours, elle fera le part belle aux jeunes auteurs présentés dans différentes catégories : long et court métrage, série, animation, fiction et documentaire sonore, marathon d’écriture du court métrage en 48h… info@scenarioaulongcourt.com http://www.scenarioaulongcourt.com/ Valence

