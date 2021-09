Bourges Bourges Bourges, Cher 25ème Festival BD Bulleberry – Thème : une bulle d’air ! Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

30 à 35 auteurs seront en dédicaces salle du Duc Jean de l'Hôtel du Département – Pays d'origine : France, Belgique, Argentine : Joël Alessandra, Paola Amormino, Paola Antista, Laurent Astier, Lydie Baron, Xavier Bétaucourt, Olivier Boiscommun, Luc Brunschwig, Bernard Capo, Chabouté, Dav, Juliette Derenne, Benjamin Flao (sous réserves), Bruno Forget, Jean-Claude Fournier, Laurent Hirn, Thierry Gioux, Laurent Gnoni, Jérôme Lavoine, Etienne Le Roux, Maël, Julien Maffre, Bertrand Marchal, Marc-Renier, Thierry Martin, Stéphane Perger, Patrick Prugne, Sylvain Repos, Rodolphe, Pauline Roland, Jean-Luc Sala et Nuria Sayago Comme chaque année, le festival s'établit dans le centre-ville historique de Bourges et dans les lieux emblématiques du patrimoine Berruyer. Un programme bien chargé pour la session 2021, bulleberry@orange.fr +33 2 48 70 38 04 http://www.bulleberry.com/

