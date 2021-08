Cérilly Cérilly Allier, Cérilly 25ème Festival Baroque d’Auvergne – Concert à Cérilly Cérilly Cérilly Catégories d’évènement: Allier

Cérilly

25ème Festival Baroque d’Auvergne – Concert à Cérilly Cérilly, 16 août 2021, Cérilly. 25ème Festival Baroque d’Auvergne – Concert à Cérilly 2021-08-16 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-16 Église Saint-Martin Place de l’Église

Cérilly Allier Cérilly EUR 15 15 Le 25ème festival baroque d’Auvergne fait escale à Cérilly le lundi 16 août 2021. +33 4 70 67 52 00 dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cérilly Autres Lieu Cérilly Adresse Église Saint-Martin Place de l'Église Ville Cérilly lieuville 46.61904#2.82115