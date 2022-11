25ème éditions des Foulées Attichoises Attichy Attichy Catégories d’évènement: Attichy

Oise Attichy L’association VGA d’Attichy vous propose de participer à deux courses pédestres, lors de cette 25ème édition des Foulées Attichoises. Cette course de 10KM est une épreuve qualificative aux Championnats de France de cette spécialité. Elle est aussi ouverte aux non licenciés ! Ainsi de nombreux athlètes de plusieurs régions viennent s’affronter durant cette épreuve. Premier départ à 9H30 pour ceux réalisant plus de 45′. Second départ pour les coureuses faisant moins de 45′ à 11H. L’association VGA d’Attichy vous propose de participer à deux courses pédestres, lors de cette 25ème édition des Foulées Attichoises. Cette course de 10KM est une épreuve qualificative aux Championnats de France de cette spécialité. Elle est aussi ouverte aux non licenciés ! Ainsi de nombreux athlètes de plusieurs régions viennent s’affronter durant cette épreuve. Premier départ à 9H30 pour ceux réalisant plus de 45′. Second départ pour les coureuses faisant moins de 45′ à 11H. dominique.joret@orange.fr https://vga-attichy.assoconnect.com/ Attichy

