Les Oeillades : le Festival du Film francophone d’Albi organisé par l’association Cine Forum depuis 1997 a vocation de faire découvrir le cinéma d’auteur à tous les publics. Lors de la cérémonie d’ouverture, le festival sera présenté cette année avec une bande-annonce de l’ensemble des films en présence du réalisateur Pierre Filmon et des acteurs Firmine Richard et Pierre Rochefort » précise Claude Martin, le président de l’association organisatrice des Oeillades. Durant une semaine, de multiples projections, ainsi qu’une quarantaine de films seront projetés dont plusieurs avant-premières mais également des rencontres. Une belle programmation qui devrait combler les cinéphiles. **Du 16 au 21 novembre, salle Arcé, CGR Cordeliers et Lapérouse.** **Accueil** À parti du 15 novembre, Ciné Forum vous accueille à l’Espace Conférences de la Ville d’Albi, place Edmond Canet, de 14h à 17h pour les ventes de pass, retraits d’accréditations, etc. Programme complet sur : cine-oeillades.fr

Tarifs : 6€, réduit 5€. Pass non nominatif – 10 séances : 50€ / 6 séances 30€.

Porté par l’association Ciné Forum, le festival du film francophone débutera le 16 novembre dans les salles de cinéma albigeoises Arcé, Lapérouse et CGR Cordeliers.

