Saint-Quentin

25ème édition – Courir pour le plaisir au Parc d’isle ! Saint-Quentin, 10 avril 2022, Saint-Quentin. 25ème édition – Courir pour le plaisir au Parc d’isle ! Saint-Quentin

2022-04-10 – 2022-04-10

Saint-Quentin Aisne La 25ème édition de l’événement Courir pour le plaisir au Parc d’Isle aura lieu le dimanche 10 avril 2022. Au programme : Plusieurs courses ouvertes à tous (de 5km à 15km). Des courses par catégories. Inscriptions possibles à : – Le samedi 2 avril de 9h30 à 18h au magasin Intersport de la zone Auchan à Fayet.

– Le samedi 9 avril de 9h30 à 18h à la Maison du Parc d’Isle.

Saint-Quentin

