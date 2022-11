25ème Corrida internationale de Magné Magné, 31 décembre 2022, Magné.

25ème Corrida internationale de Magné

Toute la commune Magné Deux-Sèvres

2022-12-31 – 2022-12-31

Magné

Deux-Sèvres

La Corrida internationale de Magné est une course à pied sur 10 km qui a l’originalité d’associer dans un même peloton nombre de coureurs déguisés, des pratiquants d’un jour et des internationaux de renom venus l’espace d’un moment faire la grande fête de la course à pied du bout de l’an.

https://www.magnesports.fr/

+33 5 49 35 21 03

Magné Sports, Shooting Thierry 79

dernière mise à jour : 2022-11-25 par