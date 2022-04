25ÈME CONCOURS DE LA CHANSON Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

25ÈME CONCOURS DE LA CHANSON
Quai Docteur Georges Lefèvre Halle du Haut Anjou
Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-05-07

Après une petite pause, l'équipe se remobilise afin d'organiser la 25ème édition du Concours de la Chanson des collège et lycée Saint-Michel – Robert Schuman. Après un an d'absence, les artistes en herbe font leur retour sur scène pour tenter d'aller remporter l'édition 2022 dans leur catégorie. Cette nouvelle édition aura lieu le samedi 7 mai 2022 à 20h00 à la Halle du Haut Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne. Le Concours de la Chanson, c'est re-« PARTY » !

concourschansonsmrs@gmail.com
https://tinyurl.com/concours-chanson-2022

