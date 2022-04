25ÈME BOURSE D’ANTIQUITÉS MILITAIRES Dieuze, 28 août 2022, Dieuze.

L’A.S.O.R. de Dieuze organise le dimanche 28 août prochain sa 25e bourse d’antiquités militaires dans les locaux de la société de tir des deux Seille situé au 400 Chemin de l’Abattoir à DIEUZE (derrière le supermarché MATCH) de 7h30 à 15h avec une entrée à 3€.

Ventes, achats, échanges, expertises.

Se sont pas moins d’une quarantaine d’exposants (particuliers et professionnels) qui vous attendent dans « Un véritable musée éphémère » installé sur plus de 300m de tables d’exposition en intérieur uniquement, offrant le plus grand choix d’objets, insignes, médailles, casques, vaisselles, baïonnettes, cartes postales, uniformes, armes, figurines, jouets, sabres, livres ….. de toutes époques.

Buvette et restauration sur place (repas et sandwichs).

Un véritable trésor d’histoire militaire qui ravira collectionneurs, passionnés à la recherche de l’objet rare, mais également lieu de rendez-vous pour tous celles et ceux qui ont tout simplement envie de satisfaire leur curiosité et passer un bon moment en famille. Une belle idée de sortie pour toutes et tous.

Information : la majeure partie du bénéfice de la bourse permet à l’Association des Sous-Officiers de Réserve de financer partiellement ou totalement, dans le cadre du devoir de mémoire et du lien armée nation, des manifestations, des sorties et autres à destination de jeunes lycéens et collégiens.

Parking gratuit.

+33 3 87 86 81 33

