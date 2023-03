25ÈME ANNIVERSAIRE DU CONSERVATOIRE DES BRODERIES Place de la 2ème DC Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle A l’occasion de son 25e anniversaire en 2023, le Conservatoire des Broderies de Lunéville FrançoisRemy vous invite à une farandole d’évènements exclusifs.

– Mi-février 2023, une tombola vous sera proposée avec des très beau lots à gagner comme une robe Charleston ! Pour poursuivre :

– Le Samedi 1er Avril 2023, nous vous surprendrons avec une présentation de 2 nouvelles robes d’une étoile montante de la haute couture, Monsieur Christophe JOSSE, qui aura lieu au Conservatoire des Broderies de Lunéville François-Remy.

– Au Printemps 2023, nous vous gâterons avec le lancement d’un parfum créé spécialement pour cet anniversaire avec les parfums de Grasse.

* Le Samedi 22 Avril 2023, aura lieu le pré-lancement de ce parfum en boutique et sur nos plateformes numériques (site internet, boutique internet, Instagram et Facebook).

* Le Samedi 06 Mai 2023, nous vous proposons d’assister au lancement de notre Parfum à la Chapelle du château de Lunéville. Nous vous présenterons, conjointement avec l’équipe des parfums de Grasse, l’élaboration de ce parfum de son idée de départ au produit final. Cette présentation sera accompagnée d’un Cocktail pour environ 120 personnes. Nous poursuivrons avec un beau week-end riche en évènements !

– Le Samedi 17 Juin 2023 une après-midi festive sur le Thème des Années 1920 se tiendra à la Chapelle du Château de Lunéville et sera accompagnée par un Cocktail dinatoire, pour 60 personnes.

-Le Dimanche 18 Juin 2023, pour clore ce beau week-end, une pièce de théâtre sera jouée au Théâtre de Lunéville par le parrain du Conservatoire : notre cher Francis HUSTER. Une séance de dédicaces suivra.

