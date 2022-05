25ème anniversaire de Femmes Initiative Laubadère Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes Au programme de l’évènement : – De 10h à 12h : Marche festive et musicale de 5 kms est organisée dans le quartier de Laubadère – A partir de 12h à l’association :

Discours de la présidente Odile Despert et des partenaires toujours présents pour l’association comme Mr le Maire de Tarbes

Témoignages des salariés et anciens salariés

Plantation de l’arbre de la longévité par Monsieur le Maire

Animations musicales et ambiance conviviale pour finir la journée lauramignot31@gmail.com +33 6 71 81 97 92 TARBES 5 rue de la Corse Tarbes

