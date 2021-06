Lisieux Hôtel du Haut-Doyenné Lisieux Calvados, Lisieux 25ème Académie Internationale et Festival de Musique Ancienne de Lisieux Hôtel du Haut-Doyenné Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

le dimanche 11 juillet à 17:30

L’académie fêtera sa 25ème édition avec une programmation qui réunit les meilleurs artistes de la musique ancienne : Pierre Hantaï, Jean-Michel Fumas, Hugo Reyne, François Gallon, … Cette année encore l’académie accueillera environ 50 stagiaires pour une semaine de stage encadrée par des professeurs réputés et ponctuée de représentations des académiciens.

de 10 à 16 €

Concert de clôture de l'Académie organisée par L'ARMAEN, Association pour le Rayonnement de la Musique Ancienne En Normandie. Hôtel du Haut-Doyenné Lisieux Place Georges Clemenceau, 14100 Lisieux

