25e Stage Estival de Danse – Sous l’égide de la Ville de Gap Gap, 2 juillet 2022, Gap. 25e Stage Estival de Danse – Sous l’égide de la Ville de Gap Complexe Sportif J-C Lafaille Avenue Commandant Dumont Gap

2022-07-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-22 19:00:00 19:00:00 Complexe Sportif J-C Lafaille Avenue Commandant Dumont

Gap Hautes-Alpes Stage de danse pluridisciplinaire : Jazz-Classique-Comtemporain-Hip’Hop

Niveaux : Débutant-Moyen-Supérieur-Professionnel info-atoutdanse@wanadoo.fr +33 6 71 35 53 37 http://www.atout-danse.com/ Complexe Sportif J-C Lafaille Avenue Commandant Dumont Gap

