25e Salon des vignerons et de la gastronomie Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

25e Salon des vignerons et de la gastronomie Aubagne, 11 mars 2022, Aubagne. 25e Salon des vignerons et de la gastronomie Centre de congrès Agora Avenue des Paluds Aubagne

2022-03-11 – 2022-03-13 Centre de congrès Agora Avenue des Paluds

Aubagne Bouches-du-Rhône 5 5 56 vignerons producteurs-récoltants, 24 métiers de bouche et 1 art de la table

seront présents.

Cette année, le Club apportera son aide financière aux Orphelins de la

Police ainsi qu’aux soignants de la maladie d’Alzheimer Le Salon des vignerons et de la gastronomie du Lions Club d’Aubagne Garlaban est devenu le rendez-vous incontournable de tous les amateurs d’arts gourmands. +33 4 42 18 08 10 http://www.salonduvin-lionsclub.com/ 56 vignerons producteurs-récoltants, 24 métiers de bouche et 1 art de la table

seront présents.

Cette année, le Club apportera son aide financière aux Orphelins de la

Police ainsi qu’aux soignants de la maladie d’Alzheimer Centre de congrès Agora Avenue des Paluds Aubagne

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aubagne Adresse Centre de congrès Agora Avenue des Paluds Ville Aubagne lieuville Centre de congrès Agora Avenue des Paluds Aubagne Departement Bouches-du-Rhône

Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

25e Salon des vignerons et de la gastronomie Aubagne 2022-03-11 was last modified: by 25e Salon des vignerons et de la gastronomie Aubagne Aubagne 11 mars 2022 Aubagne Bouches-du-Rhône

Aubagne Bouches-du-Rhône