25e Salon des Bouquinistes Rives-en-Seine, 1 août 2021, Rives-en-Seine. 25e Salon des Bouquinistes 2021-08-01 10:00:00 – 2021-08-01 18:00:00 Place d’Armes Caudebec en Caux

L'été serait la saison la plus propice à la lecture. Dans leur jardin, leur lit ou à la plage, les Français adorent lire en vacances. Si tel est aussi votre cas, ne ratez pas le Salon des Bouquinistes de Caudebec-en-Caux du dimanche 1er août 2021. Toute la journée, sur la place d'Armes, une vingtaine de professionnels libraires viennent de tout le département et même au-delà. Rien ne vaut l'avis éclairé d'un connaisseur : l'expérience des bouquinistes vous permet de mettre la main sur l'ouvrage qui vous convient à coup sûr.

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Place d'Armes Caudebec en Caux Ville Rives-en-Seine