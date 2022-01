25È FORUM SUR LE SPIRITISME Saint-Max, 26 mars 2022, Saint-Max.

25È FORUM SUR LE SPIRITISME Place de l’Europe Foyer Culturel Gérard Léonard Saint-Max

2022-03-26 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-27 18:30:00 18:30:00 Place de l’Europe Foyer Culturel Gérard Léonard

Saint-Max Meurthe-et-Moselle Saint-Max

Evénement national, ce 25è Forum s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent s’informer sur le Spiritisme, philosophie et science de l’être issues du travail d’Allan Kardec et des séances spirites depuis 1974 au sein du Cercle Spirite Allan Kardec.

Les spirites, en toutes ses représentations régionales, se tiennent à votre disposition pendant ces deux journées, où rencontres et échanges restent uniques en France.

Des conférences, des vidéos, des exposés suivis de débats, des stands d’information, aborderont une grande variété de sujets. Vous découvrirez les propos et les enseignements des Esprits en lien avec les activités et les publications de l’association.

Une exposition d’Art médiumnique présentant plusieurs dizaines de peintures, sculptures et poèmes de l’au-delà, réjouira vos yeux.

Tarif normal : 10€/1 jour, 15€/2 jours

Tarif réduit : 3€/1jour, 5€/2jours

Contacts : 03 83 35 60 54 – 03 83 40 25 36

E-mail : christophe.chevalier672@orange.fr

Accès soumis aux mesures sanitaires en cours.

+33 3 83 35 60 54 https://www.spiritisme.com/evenements

CSAK

