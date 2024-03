25e Foire Aux Livres Palais Rihour Lille, samedi 6 avril 2024.

25e Foire Aux Livres La Foire Aux Livres de Lille revient ! 6 et 7 avril Palais Rihour Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

25e Foire aux Livres

À la Foire aux livres, il y en a pour tous les goûts, des romans d’aventure aux grands classiques en passant par les bandes dessinées, plus de 20 000 livres, disposés par genre, sont attendus cette année. Pour les prix, pas la peine de chercher bien loin : 5€ le kilo, et deux kilos offerts pour trois achetés* ! Les livres peuvent aussi être achetés à l’unité.

CD, Vinyles, cassettes et d’autres articles seront aussi de la partie.

(*Hors livres anciens)

Palais Rihour Place Rihour Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 06 99 07 11 71 Salle du Conclave Lille

