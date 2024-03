25e Fest’Yves Festival breton gratuit de Sens-de-Bretagne, dimanche 19 mai 2024.

25e Fest’Yves – Festival breton gratuit de Sens-de-Bretagne (35) Rue de la Madeleine 35490 Sens-de-Bretagne – Ille-et-Vilaine – Bretagne – 35 Sens-de-Bretagne Dimanche 19 mai, 10h00

Début : 2024-05-19 10:00

Fin : 2024-05-19 19:00

25e édition du festival breton gratuit « Fest’Yves » à Sens-de-Bretagne (35) avec Sonerien Du, le cercle celtique Les Perrières, Kendirvi, Trio Forj et bien d’autres. Nombreuses animations gratuites. Dimanche 19 mai, 10h00 1

Le festival breton gratuit Fest’Yves 2024 accueille de nombreux artistes et spectacles bretons (Sonerien Du, Les Perrières, etc) dimanche 19 mai 2024 à Sens-de-Bretagne (35). Une 25e édition qui s’inscrit dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2024. Entrée gratuite pour tous les concerts, spectacles et animations.

Au programme de la 25e Fest’Yves (Festival breton GRATUIT) :

Sonerien Du

Cercle celtique « Les Perrières » de Cesson-Sévigné

Duo Diridollou – Lavigne (kan ha diskan)

The Bards of Sweeney (musique irlandaise)

Sabord’ille (chants marins)

Les Mariolles (trad’ festif)

Bagadic de Cesson-Sévigné

Kendirvi

Trio Forj (Haute-Bretagne)

Duo Birrien – Prono

les P’tits Lutins de l’AFAP

Les animations gratuites de la Fest Yves :

10h – 11h45 : balade chantée et dansée

10h30 – 11h45 : messe bretonne avec la chorale Kanomp Ar Vro

12h : Aubade place de la mairie

A partir de 13 h – rue de la Madeleine – Sens-de-Bretagne (GRATUIT) :

Reconstitution historique avec l’asso “Hermine de la Lande”

Marché local

Jeux bretons et de pays

Tir à la corde improvisé

Structure gonflable gratuite pour les enfants

et beaucoup d’autres ….

Restauration sur place (galettes saucisses – frites – crêpes)

Programme complet sur le site https://www.festyves.fr/

