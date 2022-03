25e Festival Européen du Court-Métrage de Bordeaux UGC ciné-cité, 24 mars 2022, Bordeaux.

La 25ème édition du Festival se déroulera les 24 et 25 mars 2022 à l’UGC Ciné-cité à Gambetta. ———————————————————————————————- Organisé depuis 1996 par Extérieur Nuit, association cinématographique de Bordeaux, le Festival permet de découvrir des courts-métrages venus de toute l’Europe. Après une édition entièrement retransmise en distanciel, l’association Extérieur Nuit est ravie de vous présenter la **25ème édition** du Festival Européen du Court-Métrage de Bordeaux ! Nous vous attendons **les 24 et 25 mars 2022 à l’UGC Ciné-Cité Bordeaux** pour une édition placée sous le thème de **l’Éveil** ! Mais c’est aussi la tenue de la toute première édition **hybride** ! En effet, vous pourrez également découvrir ou retrouver une partie de la sélection sur la plateforme **CinéCapsule** et d’autres surprises encore du **28 mars au 4 avril 2022 !** Ces deux soirées du festival programmées de **20h à 00h** seront rythmées par la projection de notre sélection de courts-métrages qui vous feront vivre une soirée riche en découvertes artistiques et en émotions. Vous aurez également l’occasion de rencontrer notre jury officiel composé de professionnels du cinéma autour d’un cocktail offert pendant l’entracte. Quatre catégories sont présentées: Fiction, Animation, Production Aquitaine et Hors-compétition. Comme chaque année, plusieurs compétitions ont lieu durant cet événement : la compétition officielle, la compétition animation et la compétition production Aquitaine. Ainsi, plusieurs récompenses seront remises : le prix du Jury Professionnel, le prix du Jury Étudiant, le prix du Jury France 3 Nouvelle-Aquitaine et le coup de cœur du Public. ### PROGRAMME Jeudi 24 mars 20h – 20h30 : Cérémonie d’ouverture 20h30 – 21h50 : 1e partie 21h50 – 22h20 : Entracte 22h20 – 23h40 : 2e partie Vendredi 25 mars 20h – 21h30 : 3e partie 21h30 – 22h : Entracte 22h – 23h00 : 4e partie (Production Aquitaine) 23h00 – 23h30 : Remise des prix ### BILLETTERIE : Deux jours pour découvrir, échanger et faire des rencontres, n’hésitez pas à prendre dès à présent vos billets ici : [https://billetterie.pumpkin-app.com/25eme-festival-europeen-du-court-metrage-de-bordeaux](https://billetterie.pumpkin-app.com/25eme-festival-europeen-du-court-metrage-de-bordeaux) ### Tarifs : 1 soir : Plein tarif 12 € / Tarif réduit* 10€ / Tarif cotisant 8 €. 2 soirs : Plein tarif 18 € / Tarif réduit* 16€ / Tarif cotisant 14€. Le tarif réduit est accessible pour les étudiants, les chômeurs, les détenteurs de la carte UGC illimité, et de la Carte Jeunes. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don : [https://www.helloasso.com/associations/association%20exterieur%20nuit/collectes/festival-europeen-du-court-metrage-de-bordeaux](https://www.helloasso.com/associations/association%20exterieur%20nuit/collectes/festival-europeen-du-court-metrage-de-bordeaux) Vous pourrez retrouver toutes les informations en suivant le @festivalcourtbordeaux sur Facebook et Instagram ainsi que sur le site [https://festivalcourtmetragebordeaux.com/](https://festivalcourtmetragebordeaux.com/) Nous sommes plus qu’heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau devant le grand écran pour célébrer le cinéma et plus particulièrement le format du court-métrage qui nous tient tant à cœur !

