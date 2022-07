25e Festival Choral International en Provence Saint-Zacharie, 20 juillet 2022, Saint-Zacharie.

25e Festival Choral International en Provence

Église Saint Jean-Baptiste Saint-Zacharie Var

2022-07-20 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-20 22:30:00 22:30:00

Saint-Zacharie

Var

Vocal Blue Trains est un groupe vocal composé de 36 chanteurs et musiciens fondé et dirigé par Alessandro Gerini, chanteur italo-polonais. Leur son unique aux multiples facettes combine une empreinte chorale de gospel et de polyphonie traditionnelle avec des rythmes modernes de musique house électronique et d’ambiance.



L’ensemble « Les Zinforbelles » est né de la réunion d’un quatuor mixte, les Zinformels et d’un quatuor féminin. Il a une double racine : amicale et musicale.

Les Zinforbelles se produisent à l’occasion de rencontres chorales, notamment pour la promotion des petits ensembles a capella.

Unique en son genre, ce festival itinérant et de proximité, accueille des chœurs français et étrangers de grande qualité, pour une tournée de concerts dans toute la Provence.

Deux chœurs Vocal Blue Trains et Les Zinforbelles (Italie / France)

+33 4 42 32 63 28

