25e édition du Prix Bois fleuri Médiathèque du Bois fleuri Lormont, mercredi 15 mai 2024.

25e édition du Prix Bois fleuri Débats de 9h à 10h puis proclamation des prix littéraires à 10h. Mercredi 15 mai, 09h00 Médiathèque du Bois fleuri Entrée libre

Le Prix Bois fleuri a été créé en 1999. Depuis, chaque année, les élèves, les enseignants et les bibliothécaires préparent avec enthousiasme une sélection de livres pour les catégories Graine de Lecteur, Lecteur en herbe, Prix Bois fleuri Roman, Prix Bois fleuri BD, Prix Ciné Bois fleuri et Ciné kids. Comme pour les plus prestigieux prix littéraires, des débats sont organisés et les prix décernés par catégorie, par les lecteurs.

Vidéo : Les 20 ans du Prix Bois fleuri

https://youtu.be/mXwrx7jVflw

Prix littéraire Littérature

