MAM : Maison Des Activités Multidisciplinaires, le mardi 12 octobre à 09:00

C’est pourquoi le service Emploi – PLIE propose de réunir sur un même lieu les acteurs de la chaîne de l’emploi (entreprises qui recrutent, agences d’intérim, institutions, organismes de formation, associations partenaires de l’insertion) et les demandeurs d’emploi, les salariés à la recherche d’une nouvelle opportunité, les alternants, les saisonniers et les personnes en reconversion professionnelle **Les OBJECTIFS de cette demi-journée :** – Soutien dans la recherche d’emploi sur notre territoire – Conseils personnalisés – Réunir tous les acteurs de la chaîne de l’emploi – Rencontrer des organismes de formation **Les personnes CONCERNÉES :** – Les demandeurs d’emploi – Les salariés – Les saisonniers – Les personnes en reconversion professionnelle – Les alternants – Les personnes en recherche de formation, … **Les ATELIERS proposés :** (sur inscription au 05 61 39 54 02 ) – La clinique du CV , les outils pour rédiger votre curriculum vitae – 5 mn pour convaincre, préparation aux entretiens professionnels – Atelier relooking

MAM : Maison Des Activités Multidisciplinaires
Chemin des Tuileries, 31650 Saint-Orens-de-Gameville
Saint-Orens-de-Gameville
Toulouse Sud-Est
Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T13:00:00

