Journées européennes du Patrimoine 25cv Vc5 de Rouquette-Garengue Preignac, 16 septembre 2023, Preignac.

Preignac,Gironde

Participez à une visite guidée du Moulin Neuf, assurée par les membres de l’association Moulin Neuf et Patrimoines.

Situé sur un des bras mort du Ciron, le Moulin Neuf était plongé dans l’oubli, depuis sa fermeture, au cours de la décennie 1850-1860. Il était déjà en acticvité en 1536 !

Les membres de l’association vous expliqueront la chronologie des travaux effectués au cours de visites commentées.

Cette année, avec l’arrivée des éléments d’un autre moulin (meules, trémie, auget, engrenages etc), ils vous expliqueront le dernier objectif de l’association : refaire du moulin un vrai moulin à eau.

Une conteuse et un groupe de jazz manouche participeront à l’animation de ces deux journées où vous pourrez déguster du Sauternes, dans un cadre bucolique..

Take part in a guided tour of the Moulin Neuf, led by members of the Moulin Neuf et Patrimoines association.

Situated on one of the stillbodies of the Ciron, the Moulin Neuf had been plunged into oblivion since its closure in the 1850-1860s. It was already in operation in 1536!

Members of the association will explain the chronology of the work carried out during guided tours.

This year, with the arrival of components from another mill (millstones, hopper, trough, gears etc.), they will explain the association’s latest objective: to turn the mill into a real water mill.

A storyteller and a gypsy jazz band will be on hand to entertain you during these two days of Sauternes wine tasting in a bucolic setting.

Participe en una visita guiada al Moulin Neuf, conducida por miembros de la asociación Moulin Neuf et Patrimoines.

Situado en uno de los bodegones del Ciron, el Moulin Neuf había caído en el olvido desde su cierre en las décadas de 1850 y 1860. ¡Ya estaba en funcionamiento en 1536!

Miembros de la asociación explicarán la cronología de los trabajos realizados durante las visitas guiadas.

Este año, con la llegada de componentes de otro molino (muelas, tolva, artesa, engranajes, etc.), explicarán el último objetivo de la asociación: convertir el molino en un auténtico molino de agua.

Un cuentacuentos y un grupo de jazz gitano amenizarán estas dos jornadas, durante las cuales podrá disfrutar de una copa de vino de Sauternes en un entorno bucólico.

Nehmen Sie an einer Führung durch die Moulin Neuf teil, die von Mitgliedern des Vereins Moulin Neuf et Patrimoines durchgeführt wird.

Die an einem toten Arm des Ciron gelegene Moulin Neuf war seit ihrer Schließung in den Jahren 1850-1860 in Vergessenheit geraten. Dabei war sie bereits 1536 in Betrieb!

Die Mitglieder des Vereins erklären Ihnen die Chronologie der durchgeführten Arbeiten während der kommentierten Besichtigungen.

In diesem Jahr werden Teile einer anderen Mühle (Mühlsteine, Trichter, Wassertrog, Zahnräder usw.) angeliefert und das letzte Ziel des Vereins erklärt: die Mühle wieder zu einer echten Wassermühle zu machen.

Eine Märchenerzählerin und eine Gypsy-Jazz-Gruppe sorgen an diesen beiden Tagen, an denen Sie in einer bukolischen Umgebung Sauternes probieren können, für Unterhaltung.

