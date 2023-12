Soirée découverte et contemplation au parc du Marquenterre 25bis Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont, 9 juillet 2023, Saint-Quentin-en-Tourmont.

Une soirée concoctée pour les tourtereaux et toute personne en quête de décélération et d’émerveillement. C’est en fin de journée, lorsque la nature et son petit peuple communient que vous découvrirez le Parc du Marquenterre accompagnés d’un guide naturaliste : spatules, aigrettes, cigognes… peu à peu, vous poserez un regard nouveau sur la beauté saisissante des lieux ; ses couleurs et ses formes et le décor sonore qui s’installe telle une partition mélodieuse dans les consciences… Après la dégustation d’une boisson et d’une douceur sucrée, vous profiterez d’une pause bien-être au Point de Vue du Parc. Respirer, sentir l’air sur son visage, écouter son corps et accueillir la détente.

Une expérience parfaite pour créer des souvenirs et renforcer les liens du cœur.

