RENCONTRE LITTÉRAIRE 25b Rue Raymond Poincaré Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’Évènement: Meuse

Vigneulles-lès-Hattonchâtel RENCONTRE LITTÉRAIRE 25b Rue Raymond Poincaré Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 27 décembre 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel. Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2023-12-27 14:30:00

fin : 2023-12-27 16:30:00 Organisée par l’ILCG Pays de Madine (Instance locale de coordination de gérontologie). Venez partager la passion de Pierre Lombard, conteur pour enfants, président de l’Association PLUME..

Organisée par l’ILCG Pays de Madine (Instance locale de coordination de gérontologie). Venez partager la passion de Pierre Lombard, conteur pour enfants, président de l’Association PLUME.Tout public 0 EUR.

25b Rue Raymond Poincaré

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est

Mise à jour le 2023-12-13 par OT COEUR DE LORRAINE Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Vigneulles-lès-Hattonchâtel Autres Code postal 55210 Lieu 25b Rue Raymond Poincaré Adresse 25b Rue Raymond Poincaré Ville Vigneulles-lès-Hattonchâtel Departement Meuse Lieu Ville 25b Rue Raymond Poincaré Vigneulles-lès-Hattonchâtel Latitude 48.9812071 Longitude 5.7035522 latitude longitude 48.9812071;5.7035522

25b Rue Raymond Poincaré Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vigneulles-les-hattonchatel/