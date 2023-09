MARCHE OCTOBRE ROSE 25b rue du Parc Baccarat, 21 octobre 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous samedi 21 octobre à 9h30 à la Maison du Parc pour la marche Octobre Rose de 5km au profit de la ligue contre le cancer.

Participation de 5€ au profit d’Octobre Rose. Tout public

Samedi 2023-10-21 09:30:00 fin : 2023-10-21

25b rue du Parc Maison de Repos

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Join us on Saturday October 21 at 9:30 am at Maison du Parc for the 5km Pink October walk in aid of the League Against Cancer.

Participation: 5? for the benefit of Octobre Rose

Únase a nosotros el sábado 21 de octubre a las 9.30 h en la Maison du Parc para la marcha de 5 km Octubre Rosa en ayuda de la Liga contra el Cáncer.

Participación de 5? a beneficio de Octubre Rosa

Wir treffen uns am Samstag, den 21. Oktober um 9:30 Uhr am Maison du Parc für den 5 km langen Rosa-Oktober-Spaziergang zugunsten der Krebsliga.

Teilnahmegebühr von 5? zugunsten des Rosa Oktobers

