Surprise! Marché de Noël de Profusion 25a route de la Faiencerie Le Poët-Laval Catégories d’Évènement: Drôme

Le Poët-Laval Surprise! Marché de Noël de Profusion 25a route de la Faiencerie Le Poët-Laval, 8 décembre 2023, Le Poët-Laval. Le Poët-Laval,Drôme 34 participants dont 24 céramistes. Céramique, bois, photographie, textile, vannerie, peinture, maroquinerie

Vernissage le 8 décembre à 18h.

2023-12-08 fin : 2023-01-05 . .

25a route de la Faiencerie L’Usine

Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



34 participants, including 24 ceramists. Ceramics, wood, photography, textiles, basketry, painting, leather goods

Opening December 8 at 6 pm 34 participantes, entre ellos 24 ceramistas. Cerámica, madera, fotografía, textil, cestería, pintura, marroquinería, etc

Inauguración el 8 de diciembre a las 18.00 horas 34 Teilnehmer, darunter 24 Keramiker. Keramik, Holz, Fotografie, Textilien, Korbwaren, Malerei, Lederwaren

Vernissage am 8. Dezember um 18 Uhr Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Le Poët-Laval Autres Lieu 25a route de la Faiencerie Adresse 25a route de la Faiencerie L'Usine Ville Le Poët-Laval Departement Drôme Lieu Ville 25a route de la Faiencerie Le Poët-Laval latitude longitude 44.526455;5.031698

25a route de la Faiencerie Le Poët-Laval Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-poet-laval/