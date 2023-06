Gratiferia 259 route de Lauzun Bourgougnague, 1 juillet 2023, Bourgougnague.

Bourgougnague,Lot-et-Garonne

Venez nombreux à la Gratiferia organisée par la Vieille École. Cette fête du gratuit vous offre la possibilité de chiner afin de donner une 2e vie à de nombreux objets et de faire la fête. Préparation et dégustation d’une disco soup. Ouverture des dons le 30 juin sur rendez-vous..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 20:00:00. EUR.

259 route de Lauzun La Vieille École

Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the Gratiferia organized by La Vieille École. This free event gives you the chance to find bargains and give a 2nd life to many objects. Prepare and enjoy a disco soup. Donations open by appointment on June 30.

Vengan todos a la Gratiferia organizada por la Vieille École. Este evento gratuito te brinda la oportunidad de encontrar gangas y dar una 2ª vida a muchos objetos y de celebrar. Prepare y disfrute de una sopa discotequera. Donaciones abiertas con cita previa el 30 de junio.

Kommen Sie zahlreich zur Gratiferia, die von der Alten Schule organisiert wird. Dieses Fest der Gratisartikel bietet Ihnen die Möglichkeit, auf Schnäppchenjagd zu gehen, um vielen Gegenständen ein zweites Leben zu geben und zu feiern. Zubereitung und Verkostung einer Disco-Suppe. Öffnung der Spenden am 30. Juni nach Vereinbarung.

Mise à jour le 2023-05-29 par OT du Pays de Lauzun