Réveillon de la St Sylvestre à Biscarrosse 259, Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse, 31 décembre 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 04:00:00

Réveillon pour tous, organisé par l’association rayon de soleil à la salle Saint Exupéry d Biscarrosse Ville

avec animation musicale et l’orchestre Festival musette.

Le Menu

– Apéritif et ses Toasts variés

– Marbré de foie gras et confit de canard, accompagnée de sa tatin confit d’oignons et figues

– Trou landais : Sorbet pomme et Pommeau de Normandie

– Suprême de chapon, sa crème au morilles, accompagnée de son écrasé de pomme de terre truffées

– Cantal et camembert et ses jeunes pousses au balsamique

– Entremet individuel (déco fêtes)

– Café ou Thé et son amande chocolaté

– Vin blanc, rouge ou rosé – Champagne.

Sur réservation : renseignements par téléphone au 05.58.78.00.69.

Réveillon pour tous, organisé par l’association rayon de soleil à la salle Saint Exupéry d Biscarrosse Ville

avec animation musicale et l’orchestre Festival musette.

Le Menu

– Apéritif et ses Toasts variés

– Marbré de foie gras et confit de canard, accompagnée de sa tatin confit d’oignons et figues

– Trou landais : Sorbet pomme et Pommeau de Normandie

– Suprême de chapon, sa crème au morilles, accompagnée de son écrasé de pomme de terre truffées

– Cantal et camembert et ses jeunes pousses au balsamique

– Entremet individuel (déco fêtes)

– Café ou Thé et son amande chocolaté

– Vin blanc, rouge ou rosé – Champagne.

Sur réservation : renseignements par téléphone au 05.58.78.00.69

Réveillon pour tous, organisé par l’association rayon de soleil à la salle Saint Exupéry d Biscarrosse Ville

avec animation musicale et l’orchestre Festival musette.

Le Menu

– Apéritif et ses Toasts variés

– Marbré de foie gras et confit de canard, accompagnée de sa tatin confit d’oignons et figues

– Trou landais : Sorbet pomme et Pommeau de Normandie

– Suprême de chapon, sa crème au morilles, accompagnée de son écrasé de pomme de terre truffées

– Cantal et camembert et ses jeunes pousses au balsamique

– Entremet individuel (déco fêtes)

– Café ou Thé et son amande chocolaté

– Vin blanc, rouge ou rosé – Champagne.

Sur réservation : renseignements par téléphone au 05.58.78.00.69

EUR.

259, Avenue Saint-Exupéry Salle St Exupery

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Grands Lacs