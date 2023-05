Poney des Pékélés avec Al Tempo 2580 route d’Hauteyzac, 29 mai 2023, Saint-Pierre-de-Colombier.

Saint-Pierre-de-Colombier,Ardèche

Atelier parents/enfants. Séances d’approche et de sensibilisation pour tout petits. L’objectif est de privilégier la relation avec le poney, dans le plaisir et la découverte. Enfants de 3 à 6 ans. 3 enfants maxi. Sur réservation. Durée : 1h30..

2023-05-29 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-29 12:00:00. .

2580 route d’Hauteyzac

Saint-Pierre-de-Colombier 07450 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Parent/children workshop. Approach and awareness sessions for the very young. The objective is to privilege the relationship with the pony, in the pleasure and the discovery. Children from 3 to 6 years old. 3 children maximum. On reservation. Duration : 1h30.

Taller para padres e hijos. Sesiones de acercamiento y sensibilización para los más pequeños. El objetivo es fomentar la relación con el poni, a través del placer y el descubrimiento. Niños de 3 a 6 años. máximo 3 niños. Previa reserva. Duración: 1h30.

Workshop für Eltern und Kinder. Annäherungs- und Sensibilisierungssitzungen für die ganz Kleinen. Ziel ist es, die Beziehung zum Pony in den Vordergrund zu stellen, mit Spaß und Entdeckungen. Kinder von 3 bis 6 Jahren. maximal 3 Kinder. Nach vorheriger Reservierung. Dauer: 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-05-26 par Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans