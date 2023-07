Dégustation des vins du Tursan à l’Aire du Temps 2570 Avenue des Lacs Moliets-et-Maa, 16 août 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Venez découvrir les vins du Tursan, en présence d’un producteur de la cave du Tursan.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 13:00:00. .

2570 Avenue des Lacs

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the wines of Tursan, in the presence of a producer from the Cave du Tursan.

Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.

Venga a descubrir los vinos de Tursan, en presencia de un productor de la Cave du Tursan.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

Entdecken Sie die Weine aus Tursan in Anwesenheit eines Produzenten der Cave du Tursan.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Mise à jour le 2023-07-08 par OTI LAS