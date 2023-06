Escape Game – Filature de Belves 257, route des Moulins Monplaisant, 1 juillet 2023, Monplaisant.

Monplaisant,Dordogne

Durant les vacances, partez à la découverte de la Filature de Laine de Belvès avec notre fameux grand jeu : L’Escape Game Vintage..

2023-07-01 à 2023-09-30

257, route des Moulins

Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



During the vacations, discover the Filature de Laine de Belvès with our famous Vintage Escape Game.

Durante las vacaciones, explore la Filature de Laine de Belvès con nuestro famoso Juego de Escape Vintage.

In den Ferien können Sie die Wollspinnerei von Belvès mit unserem berühmten großen Spiel entdecken: dem Vintage Escape Game.

