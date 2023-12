Noël au Haras 257 Route de Saou Puy-Saint-Martin, 17 décembre 2023 07:00, Puy-Saint-Martin.

Puy-Saint-Martin,Drôme

Pour les grands, les petits, les débutants, les confirmés. Tout le monde peut jouer! Jeux à pieds, à poney, à cheval, déguisements. On vous propose le déjeuné ou bien de prendre un pique-nique..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

257 Route de Saou Haras de Saumelongue

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For young and old, beginners and advanced. Everyone can play! Games on foot, pony or horseback, masquerade costume. We offer lunch or a picnic.

Para adultos, niños, principiantes y jugadores avanzados. Todo el mundo puede jugar Juegos a pie, en poni o a caballo, con disfraces. Ofrecemos almuerzo o picnic.

Für Groß und Klein, Anfänger und Fortgeschrittene. Jeder kann spielen! Spiele zu Fuß, auf Ponys oder Pferden, Verkleidungen. Wir bieten Ihnen ein Mittagessen oder ein Picknick an.

