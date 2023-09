Stage de tir à l’arc à cheval 257 Route de Saou Puy-Saint-Martin, 29 octobre 2023, Puy-Saint-Martin.

Puy-Saint-Martin,Drôme

Venez découvrir ou perfectionner cette discipline très ancienne remis au goût du jour! De nouvelles sensations et expériences vous attendent avec Guillaume Boyrie! Pour tous niveaux, à partir de 10 ans..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

257 Route de Saou Haras de Saumelongue

Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover or perfect this ancient discipline! New sensations and experiences await you with Guillaume Boyrie! For all levels, from age 10.

¡Venga a descubrir o perfeccionar esta antigua disciplina! ¡Nuevas sensaciones y experiencias te esperan con Guillaume Boyrie! Para todos los niveles, a partir de 10 años.

Entdecken oder perfektionieren Sie diese uralte Sportart, die nun in neuem Glanz erstrahlt! Neue Eindrücke und Erfahrungen erwarten Sie mit Guillaume Boyrie! Für alle Niveaus, ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-28 par Montélimar Tourisme Agglomération