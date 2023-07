EQUIDAYS – Visite du Haras de Montfort et Préaux – Sumbe 257 route de Montfort – Meulles Livarot-Pays-d’Auge, 24 octobre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Aujourd’hui étendu sur 150 hectares, le Haras de Montfort & Préaux se situe entre Orbec et Lisieux dans le Calvados. 150 boxes sont ainsi répartis dans cinq cours bien distinctes: la jumenterie avec deux annexes et son unité de poulinage, deux écuries de yearlings et une cour d’étalons. Le dernier arrivé se nomme MISHRIFF. Acquisition récente du Haras du Mézeray sur la commune de Canapville avec 150 hectares pour l’élevage de la jumenterie privée et des clients.

Site internet : www.sumbe.fr

Renseignements : Haras de Montfort et Preaux : 02.31.31.48.78

A l’occasion des Equidays, le Haras de Montfort & Préaux – Sumbe ouvre ses portes le mardi 24 octobre à 14h30.

Au programme :

– Accueil et visite de la cour de Montfort (possibilité d’un accueil dans une salle fermée si le temps ne permet pas d’être dehors)

– Revue des étalons

– Explications sur le principe de l’élevage du pur-sang de courses

Gratuit sur inscription obligatoire..

2023-10-24 14:30:00 fin : 2023-10-24 15:30:00. .

257 route de Montfort – Meulles Haras de Montfort & Préaux

Livarot-Pays-d’Auge 14290 Calvados Normandie



Now spread over 150 hectares, the Haras de Montfort & Préaux is located between Orbec and Lisieux in the Calvados region. the 150 boxes are divided between five separate yards: the mare farm with two annexes and its foaling unit, two yearling stables and a stallion yard. The latest addition is MISHRIFF. Recent acquisition of the Haras du Mézeray in the commune of Canapville, with 150 hectares for the breeding of private mares and clients.

Website: www.sumbe.fr

For further information, please contact Haras de Montfort et Preaux: 02.31.31.48.78

On the occasion of Equidays, the Haras de Montfort & Préaux ? Sumbe opens its gates on Tuesday October 24 at 2.30pm.

Program:

– Welcome and visit of the Montfort yard (possibility of a welcome in a closed room if the weather doesn?t allow to be outside)

– Review of the stallions

– Explanation of thoroughbred racing breeding principles

Free with registration.

Repartido en 150 hectáreas, el Haras de Montfort & Préaux está situado entre Orbec y Lisieux, en Calvados. los 150 boxes se reparten en cinco corrales distintos: la explotación de yeguas con dos anexos y su unidad de partos, dos cuadras de añojos y un patio de sementales. La última incorporación es MISHRIFF. Reciente adquisición del Haras du Mézeray en la comuna de Canapville, con 150 hectáreas para la cría de yeguas privadas y de clientes.

Sitio web: www.sumbe.fr

Para más información, diríjase a Haras de Montfort et Preaux: 02.31.31.48.78

Con motivo de los Equidays, el Haras de Montfort & Préaux ? Sumbe abre sus puertas el martes 24 de octubre a las 14.30 h.

En el programa:

– Acogida y visita del Haras de Montfort (posibilidad de acogida en una sala cerrada si el tiempo no permite estar al aire libre)

– Presentación de los sementales

– Explicación de la cría de caballos de carreras pura sangre

Gratuito con inscripción obligatoria.

Das 150 Hektar große Gestüt Montfort & Préaux liegt zwischen Orbec und Lisieux im Département Calvados. 150 Boxen sind auf fünf verschiedene Höfe verteilt: den Stutenstall mit zwei Nebengebäuden und einer Abfohlstation, zwei Ställe für Jährlinge und einen Hengsthof. Der jüngste Neuzugang heißt MISHRIFF. Vor kurzem wurde das Haras du Mézeray in der Gemeinde Canapville mit 150 Hektar für die Zucht der Privatstuten und der Kunden erworben.

Website: www.sumbe.fr

Auskünfte: Haras de Montfort et Preaux: 02.31.31.48.78

Anlässlich der Equidays bietet das Gestüt Haras de Montfort & Préaux? Sumbe am Dienstag, den 24. Oktober um 14:30 Uhr seine Tore.

Auf dem Programm stehen:

– Begrüßung und Besichtigung des Hofes von Montfort (Möglichkeit eines Empfangs in einem geschlossenen Raum, falls das Wetter es nicht erlaubt, draußen zu sein)

– Durchsicht der Hengste

– Erklärungen zum Prinzip der Zucht von Vollblutrennpferden

Kostenlos bei obligatorischer Anmeldung.

