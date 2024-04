256 nuances de gris Bruno Coursimault Office de Tourisme du Migennois Migennes, samedi 13 avril 2024.

256 nuances de gris Bruno Coursimault Office de Tourisme du Migennois Migennes Yonne

Photographe professionnel depuis quelques années maintenant (rire), je suis passionné par mon métier et surtout par les émotions que l’image arrive à transmettre. Les thèmes qui m’inspirent et me portent ?

La musique. En concert, festival, théâtre, ou autre lieu de spectacle, peu importe. Là où il y a de la musique, de la diversité sonore, des émotions sont à partager. J’aime fixer les instants, et ressentir en regardant par la suite les clichés, toute l’énergie que le ou les musiciens m’ont transmise et retrouver les notes, les vibrations et les odeurs du moment. A contrario, les photos de vitrines sont un véritable challenge photographique, car ce sont elles qui décident. Les mises en scènes sont absolument incroyables. Des mannequins plus vrais que nature, la disposition de certains objets… Il faut s’harmoniser avec les éclairages, les reflets, les compositions, les passants, et dans tout ça je n’en reste que le modeste témoin.

Pour résumer, j’aime quand ce sont les situations qui fixent la photo et que je n’en suis que l’artisan.

Voilà en quelques mots mes motivations photographiques. Pour finir, je dirais que je suis plus à l’aise derrière un appareil photo que devant une page blanche. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 13:30:00

fin : 2024-05-25 17:30:00

Office de Tourisme du Migennois 1, place François Mitterrand

Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ot.migennes@wanadoo.fr

L’événement 256 nuances de gris Bruno Coursimault Migennes a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Migennes