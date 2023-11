Brunch interdit du samedi – Hôtel Renaissance Aix-en-Provence 256 avenue de Pérouse Aix-en-Provence, 2 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Attendre dimanche pour bruncher ? Oubliez cette règle et découvrez notre brunch interdit du samedi !.

2023-12-02 12:30:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

256 avenue de Pérouse Restaurant Atmosph’R – Renaissance Aix-en-Provence Hôtel

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Waiting until Sunday for brunch? Forget this rule and discover our forbidden Saturday brunch!

¿Esperar al domingo para el brunch? Olvídese de esta regla y descubra nuestro brunch prohibido de los sábados

Mit dem Brunch bis Sonntag warten? Vergessen Sie diese Regel und entdecken Sie unseren verbotenen Samstagsbrunch!

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence