Exposition de Jessica Kritter – Hôtel Renaissance Aix-en-Provence 256 avenue de Pérouse Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Découvrez l’exposition de l’artiste, peintre, décoratrice d’intérieurs montpelliéraine, Jessica Kritter à l’Hôtel Renaissance Aix-en-Provence..

2023-11-23 fin : 2024-02-18 . .

256 avenue de Pérouse Renaissance Aix-en-Provence Hôtel

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the exhibition by Montpellier artist, painter and interior designer Jessica Kritter at the Hôtel Renaissance Aix-en-Provence.

Descubra la exposición de la artista, pintora e interiorista de Montpellier Jessica Kritter en el Hôtel Renaissance Aix-en-Provence.

Entdecken Sie die Ausstellung der Künstlerin, Malerin und Innenarchitektin Jessica Kritter aus Montpellier im Renaissance-Hotel Aix-en-Provence.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence